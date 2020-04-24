外望山海雙景 龍湖別墅敞亮大廳雅致裝潢

西貢龍湖別墅位於清水灣銀線灣地段，全以洋房設計，今次推介的大屋，市場罕有，實用面積超過2100方呎，採用3房1套間隔，偌大廳堂擁有簡約耐看佈置，外連大露台引景入室，加上放盤所處高位，將於銀線灣一帶海景，盡收眼底。



於1986年入伙的龍湖別墅，僅由16間洋房組成，位於銀巒路的最高點，附近屋苑亦以低密度住宅發展，包括彩濤別墅、華富花園及海天灣等。出入方面，由項目駕車出發，在銀線灣道路口可選擇多條道路出市區，如影業路和坑口道可前往將軍澳的坑口，而清水灣道則可前進相思灣或布袋澳，前往西貢市中心也可，四通八達。



3房1套間隔



龍湖別墅的洋房以前後兩排興建，前排有12座，後排則有4座，至於今次參觀的大屋，屬於後排的雙號屋，樓高2層，實用面積2164方呎。入屋先經過地下寢區，拾級而上才到達大廳。客飯兩廳佔據上層大部分面積，地面鋪上木系地板，天花及牆壁以純白色布置，配以多盞射燈。



客廳空間最廣，廳中央擺放曲尺形沙發，前方再放茶几都綽綽有餘，對出的大露台透入陽光入屋，窗外便是銀線灣海景，一望無際。飯廳以棗紅色牆身裝潢，為清雅格調帶來溫暖感，同時，輕易明確區分兩廳。飯廳旁有大窗，旁為廚房，同樣有棗紅色牆身，彷彿與飯廳互相呼應。廚房訂造三面廚櫃，中間為煮食區，近窗一邊設洗滌槽，另一邊則提供工作枱面，還有一個輕食區，方便戶主在此享用早餐。



單位設有3房1套房，其中主人套房佈置以木系為主，其中大牀、衣櫃及電視櫃，以至地板都選用大量木系風格，融入窗外自然環境。而另外2間房的用色則很大膽，分別以青綠色及紫色粉飾內籠牆身，十分搶眼。