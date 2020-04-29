杏花邨呎價1.64萬
中原高級分行經理楊麗珍表示，青衣藍澄灣5座高層D室，面積690方呎，三房連套房間隔，望山景，原叫價960萬，累減至808萬易手，呎價11710元，買家為首置客。原業主於09年12月以347.8萬買入單位，現轉手帳面獲利460.2萬，升值1.3倍。
世紀21柏宇營業董事黃學宇表示，大埔新峰花園25座低層D室，面積928方呎，三房間隔，以950萬沽出，呎價10237元。據了解，原業主於08年3月以388萬購入，帳面獲利562萬，升值1.4倍。
利嘉閣高級經理高偉鴻表示，灣仔囍滙3座中層C室，面積443方呎，一房間隔，望市景，以1260萬沽出，呎價28442元。據悉，原業主於13月12月以942.7萬購入，現轉手帳面獲利317.3萬，升值近34%。
香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站一號銀海7座高層A室，面積968方呎，三房間隔，向東南望海景，原叫價2900萬，議價後減價300萬，以2600萬成交，呎價26860元，買家為首置客。原業主於10年8月以1628萬購入，是次轉售帳面賺972萬，升值約59.7%。
第一城768萬市價沽
美聯首席聯席區域經理黃錦瀚稱，沙田第一城19座連天台戶，面積451方呎，以768萬成交，呎價17029元，屬市價水平，買家為自用客。