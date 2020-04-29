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天頌苑兩房420萬易手

2020-04-29 列印
　　居屋市場頻錄成交，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑L座高層8室，面積506方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，為白居二人士，以420萬（居二價）購入，呎價8300元，屬市價水平。原業主於13年以160萬購入，是次轉手帳面獲利260萬，升值約1.6倍。

　　美聯助理區域經理周永業表示，柴灣居屋山翠苑A座高層3室，面積379方呎，兩房間隔，原叫價560萬，議價後以540萬易手，呎價14248元，買家原本在區內物色租盤，但見上述單位樓價合理及符預算，故斥資入市作自住上車。原業主於15年3月以387萬購入，是次轉售帳面獲利153萬，升值約40%。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門公屋山景邨景樂樓中層3室，面積381方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以165萬（未補地價）購入作自住，呎價4331元，屬市價水平。
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