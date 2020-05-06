爵悅庭三房1142萬沽
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城9座低層F室，面積451方呎，三房間隔，以733萬易手，呎價16253元，買家為用家。原業主於11年以320萬購入，是次沽出單位帳面獲利約413萬離場，升值約1.3倍。
利嘉閣高級區域董事陳震宇表示，油麻地窩打老道8號2座中層C室，面積441方呎，兩房設計，望市景，議價後以795萬沽出，呎價18027元。據悉，原業主約於06年7月以約252萬購入，現轉手帳面獲利543萬離場。
香港置業營業經理胡淑明表示，鴨脷洲深灣軒3座低層C室，面積511方呎，兩房間隔，望海景，議價後以1020萬成交，呎價19961元，買家為首置客。原業主於16年1月以約710萬購入，是次轉售帳面賺約1020萬，升值約44%。
祥益分行經理林英傑表示，屯門南浪海灣1座低層G室，面積844方呎，三房間隔，獲用家以888萬購入作換樓，呎價10521元，屬市價。原業主於09年以約285萬購入，帳面升值逾2倍。
大埔中心呎價1.63萬
世紀21柏宇營業董事黃學宇表示，大埔中心20座高層A室，面積325方呎，兩房間隔，以530萬成交，呎價16308元。據了解，原業主於15年8月以398萬購入，帳面獲利132萬元，升值33%。