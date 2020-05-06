  • 2020年5月6日 星期三
  • 28º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎口罩限聚令復課鸚鵡

日報新聞 > 地產

海逸豪園三房2300萬沽

2020-05-06 列印
　　豪宅物業再錄成交，中原副區域營業經理黎浩棠表示，紅磡海逸豪園18座中高層A室交投，面積1113方呎，三房連套房間隔，另設工人套房，望海景，以2300萬沽出，呎價20665元。據悉，原業主於12年以1950萬購入，現轉手帳面獲利350萬離場，升值18%。

　　世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山迎海．星灣19座高層G室，面積527方呎，一房間隔，以915萬沽出，呎價17362元。據了解，原業主於14年以693萬購入，帳面獲利222萬，升值32%。

　　中原高級分行經理曾紀賢表示，火炭晉名峰E座中層D室，面積586方呎，兩房間隔，望山景，以885萬連車位易手，呎價15102元，原業主於05年1月以441萬購入，帳面獲利444萬，單位升值逾1倍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd