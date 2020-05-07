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柏道2號兩房1540萬售

2020-05-07 列印
　　豪宅紛錄成交，美聯首席高級營業經理林懋霖表示，西半山柏道2號高層C室，面積650方呎，為兩房連套房間隔，議價後減至1540萬易手，呎價23692元，買家為同區換樓客。原業主於10年2月以1030萬購入，是次轉售帳面獲利510萬，升值約49.5%。

　　中原高級分區經理麥少基表示，九龍塘又一居27座中層E室，面積560方呎，三房間隔，座向東南方，原開價1130萬元，議價後減價51.2萬，以1078.8萬成交，呎價19264元。原業主於16年以900萬買入，是次轉手轉面獲利178.8萬離場，升值約兩成。

　　中原副區域營業經理李志豪表示，灣仔嘉薈軒低層5室，面積407方呎，一房間隔，以780萬易手，呎價19165元。原業主於07年12月以332.8萬購入，帳面獲利447.2萬，升值1.34倍。
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