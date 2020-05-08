淘大兩房638萬沽
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳廣場3座中層F室，面積502方呎，三房間隔，望市景，議價後以850萬成交，呎價16932元。據了解，原業主於03年4月以153萬買入，現轉手賬面獲利697萬離場，升值逾4.5倍。
利嘉閣首席聯席董事莫永澤稱，粉嶺花都廣場5座低層B室，面積526方呎，三房設計，以610萬沽出，呎價11597元。據悉，原業主於97年4月以310.5萬一手購入，現轉手帳面獲利299.5萬離場。
Q房網營業經理陳諺東表示，北角華誠洋樓高層C室，面積246方呎，兩房間隔，望市景，獲買家以410萬購入，呎價16667元，據了解，原業主於15年12月以320萬購入，帳面獲利90萬，升值28.1%。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑J座高層4室，面積506方呎，兩房間隔，獲區內綠表客垂青，以438萬（居二價）購入作自住，呎價8656元，屬市價成交。
健威花園呎價1.61萬
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角健威花園F座低層1室，面積446方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以約720萬入市，呎價16143元，屬市價水平。據了解，原業主於11年以336萬購入，帳面獲利384萬離場，升值1.1倍。