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彩華花園兩房月租一萬

2020-05-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門彩華花園A座低層6室，面積420方呎，兩房間隔，以「零議價」1萬元租出，呎租23.8元。據了解，租客為區內客。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座中層G室，面積457方呎，兩房間隔，望景及少海景，獲租客以1.82萬租入，呎租39.8元。據了解，業主於05年以272.5萬購入，按買入價計算，租金回報約8厘。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座低層F室，面積449方呎，兩房間隔，為同區住客，以9500元承租，呎租21.2元。

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