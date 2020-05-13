馬鞍山中心656萬沽
祥益營業董事胡志偉表示，屯門豫豐花園6座低層G室，面積450方呎，兩房間隔，獲外區上車客垂青，以523萬購入作自住，呎價11622元，屬市價水平。原業主於15年以約380萬購入，轉手帳面獲利約143萬，物業升值37%。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田豐景花園D座低層2室，面積408方呎，兩房間隔，以575萬沽出，呎價14093元。據了解，原業主於10年以206萬購入，帳面獲利369萬，升值約1.8倍。
香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站維港灣5座低層E室，面積595方呎，三房間隔，望內園池景，議價後以1200萬易手，呎價20168元，據了解，買家為首置客。原業主於09年以約515萬購入，是次轉售帳面賺約685萬，升值約1.3倍。
中原副分區營業經理徐家倫表示，上水御景峰中層K室，面積469方呎，兩房間隔，原叫價630萬，議價至619萬成交，呎價13198元，買家為用家。原業主於09年5月以253萬買入，帳面獲利366萬，升值1.4倍。
御景峰呎價1.31萬易手
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，青衣翠怡花園10座低層G室，面積368方呎，兩房間隔，望海景，原叫價648萬，減至618萬易主，呎價16793元。據悉，原業主於01年以133萬購入，現轉手帳面獲利約485萬。