  • 2020年5月13日 星期三
  • 27º
  • 84%
熱門： 屯門大媽保就業鄧炳強林鄭月娥賴弘國

日報新聞 > 地產

ONE HOMANTIN呎租37.1元

2020-05-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區聯席董事司徒嘉惠表示，何文田ONE HOMANTIN第6座中層E室，面積485方呎，採兩房間隔，望市景，議價後以1.8萬租出，呎租37.1元。據悉，業主於17年以約927萬購入，可享2.3厘租金回報。

　　世紀21物業（杏花邨）區域經理鄭智鐘錶示，柴灣杏花邨37座低層3室，面積499方呎，兩房間隔，望市景，以月租1.76萬租出，呎租35.3元。據悉，業主於90年以115.8萬購入，可享租金回報率18.2厘。

　　美聯營業經理吳洪剛表示，荃灣映日灣3座高層C室，面積218方呎，開放式間隔，議價後以1.15萬租出，呎租52.8元。業主於19年9月以約435.5萬購入，現享租金回報約3.2厘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd