啟德商業地未達底價流標

新冠疫情持續，加上環球經濟受壓，亦影響政府賣地，其中於上周五截標的啟德商業地，地政總署昨日公佈，因入標價錢未達底價，最終流標。



地政總署稱，因入標價未達政府所定的底價，不接納上周五截標時所接獲的4份標書，政府按既定機制公開出售土地，如沒有任何標價達到評估的底價，並不會出售，是為了確保獲得公平和合理回報，藉此保障公帑收入，底價會在截標當日定出，以便把最新市場情況考慮在內。



政府：適時考慮重推



另外，政府不會就投標者出價作揣測，政府的政策目標是為市場提供穩定和持續土地供應，不會因為個別土地的招標結果，以及現時經濟情況而受影響，會在適當時候考慮重推。



該地皮於上周五截標時，共接獲4份標書，入標財團分別為長實、新地、建灝地產以獨資方式入標，另外信和夥利福國際合組財團入標。



是次為啟德區內，第三次有商業地流標，而過去八個財政年度，曾出現七次地皮流標，對上一次流標同為啟德商業地，為跑道區4C區4號，去年獲高銀金融撻訂後再作招標，但最終流標收場。



分析指雙方計價出入大



另外，是次流標的商業地由3幅土地組成，位於地鐵沙中線宋皇臺站上蓋，總面積21.3萬方呎，可建116萬方呎，屬目前區內規模第二大商業用地。賣地章程要求發展商興建一條建築面積不少於1.1萬方呎的地下購物街，亦須負責興建社福設施。



萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文稱，是次流標反映政府在計價上，與財團計算上有「重大出入」，始終發展商在商業地出價與住宅用地不同，因商業項目資金回收期長，而且投資額高，故此出價一定更為保守。



