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華都花園每呎11232元成交

2020-05-14 列印
　　二手再錄減價成交，祥益區域董事袁思賢表示，屯門華都花園2座低層H室，面積414方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以465萬購入作自住，呎價為11232元，原業主於12年以約238萬購入，是次轉手帳面獲利約227萬。

　　世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣曉暉花園2座高層F室，面積464方呎，兩房間隔，望開揚景觀，原叫價750萬，減價45萬，以705萬沽出，呎價15194元。據了解，原業主於98年以222萬購入，帳面獲利483萬。

曉暉花園705萬易手

　　美聯高級營業經理張少勛表示，東涌映灣園2座中層A室，面積約941方呎，議價後以936萬成交，呎價9947元，原業主於04年以約323萬購入，是次轉手帳面獲利約613萬，升值約1.9倍。

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