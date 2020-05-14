華都花園每呎11232元成交

限聚令放寬不足一周，本港再次出現三宗本地新冠肺炎確診個案，不單止中斷連續二十三天零感染的狀態，令人憂慮疫情會捲土重來，更會對本月二十七日起的復課計劃，帶來挑戰。為了保護重新上學的學童，衞生防護中心、教育局和教育界要共商對策，提升學校的抗疫防疫能力，已成當務之急。 按教育局早前公佈的復課安排，本月二十七日中三至中五學生將會率先復課，現在本土疫情重現，學校必須作出回應，從新檢視學童上學的防疫安排。由他們踏出家門開始，就要設計周詳的保護，如乘搭公共交通工具，必須戴口罩、戴眼罩，甚至手套，同時教導他們避免觸摸任何東西，並與其他人保持安全距離。如乘校車上學，承辦商需要消毒車廂，並分開...

2020-05-14