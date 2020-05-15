置富呎價1.58萬易手
中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣5座高層H室，面積314方呎，一房間隔，以730萬零議價易手，呎價23248元。原業主於12年以438萬買入，帳面獲利292萬，升值67%。
祥益客戶經理古文彬表示，屯門兆康苑S座低層1室，面積447呎，兩房設計，以460萬（自由市場價）易手，呎價10291元，屬市價水平。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣威豪花園3座中層E室，面積401方呎，兩房間隔，座向西南，原叫價690萬，減價65萬，以625萬沽出，呎價15586元。據了解，原業主於03年以137萬購入，帳面獲利488萬，升值近3.6倍。
利嘉閣聯席董事余美寶稱，紅磡海逸豪園9座低層F室，面積538方呎，兩房間隔，望園景，以922萬沽出，呎價17138元。據悉，原業主於05年1月以298.8萬購入，現轉手帳面獲利623.2萬，升值逾2倍。
喜雅中層865萬成交
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣喜雅1座中層B室，面積493方呎，望開揚市景，議價後以865萬沽出，呎價17546元，據了解，買家為夫婦。原業主於12年以453.9萬購入，是次轉售帳面賺411.1萬，升值約91%。