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銀湖˙天峰兩房月租1.9萬

2020-05-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山銀湖˙天峰3座高層E室，面積603方呎，兩房連儲物房間隔，望山景，間隔實用，故決定承租，業主原叫價約2.1萬，議價後以1.9萬租出，呎租約31.5元。業主於15年7月以約708萬購入上，現享租金回報約3.2厘。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站瓏璽1座高層B室，面積1041方呎，三房連套房及多用途房間隔，望海景，原叫租約5萬，放租約2周後即吸引區內客洽詢，雙方議價後減租3000元，以4.7萬租出，呎租約45.1元，新租客為打算轉租大單位的家庭客。

  業主於11年7月以約2733.3萬購入，租金回報約2.1厘。
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