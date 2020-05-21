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樂信臺三房2122萬易手

2020-05-21 列印
　　豪宅物業再錄承接，世紀21創建地產客戶經理余達文表示，西半山樂信臺1座頂層連天台戶，面積813方呎，3房連套房間隔，連天台597方呎，望開揚市景，以2122萬易手，呎價26101元。據了解，原業主於95年6月以620萬購入，帳面獲利1502萬，升值2.4倍。

　　美聯高級分區營業經理胡宗樂表示，北角賽西湖大廈14座高層A室單位，面積1297方呎，3房連套房及工人套房間隔，全海景，連車位以3550萬購入，呎價27371元，買家購入單位作換樓之用。據悉，原業主於76年12月以約43.948萬購入，是次轉手帳面獲利逾3506萬，物業升值約80倍。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站瓏璽6B座中高層C室，面積1164方呎，4房雙套房連工人套房間隔，望海景，獲家庭客以月租5.35萬承租，呎租約46元。業主於11年7月以約2442.36萬購入，回報率約2.6厘。
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