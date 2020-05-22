半山捌號入場價488萬

折實均價29820元
由英皇發展的半山捌號昨日開價，首批提供30伙，折實平均呎價29820元，英皇國際執行董事張炳強表示，首批單位價錢屬「中環半山驚喜價」，入場價甚至是「近十年西半山都沒有該價錢」，同時較市價有10%折讓。
他再指，項目定價參考區內新盤價錢，亦有考慮市況等一籃子因素，希望首批以起動價推出，並在芸芸新盤中突圍，以吸引市場注意力，日後加推時具一定提價空間。
近期樓市走勢方面，張氏認為，港人一向鍾情持有物業，加上未來新盤供應量不足、低息環境持續、剛性需求等因素下，預計下半年樓價平穩。同時他留意到，於現時環境下，近期新盤價相比起去年初時有約15%調整。
最高提供6%優惠
半山捌號首批單位涉及30伙，面積181至311方呎，涵蓋開放式至一房戶，提供最高6%優惠，最平為5樓D室，面積181方呎，屬開放式單位，折實價488.8萬，呎價27006元。呎價最平單位則為5樓C室，面積310方呎，一房間隔，折實價798萬，呎價25741元。另外，首批中折實價低於500萬的單位有3伙。
美聯住宅部行政總裁布少明表示，港島區再有全新盤推出，開放式戶折實價由488.8萬起，具一定吸引力，並料受到長線投資者歡迎，預計項目落成後，租金回報逾3厘。