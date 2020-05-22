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屋苑紛錄用家承接

2020-05-22 列印
　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理聯席董事李聖智表示，柴灣杏花邨48座低層3室，面積645方呎，三房間隔，成交價968萬，呎價15008元，獲買家購入作自住。原業主於10年以約460萬購入，是次轉售帳面獲利約508萬，升值約1.1倍。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣泓景臺2座中低層G室，面積658方呎，三房連套房間隔，望泳池園景，議價後以1128萬沽出，呎價17143元，據了解，買家為家庭客。原業主於12年以約670萬購入，是次轉售帳面賺約458萬，升值約68%。

　　利嘉閣首席聯席董事蔡詠詩表示，奧運站柏景灣8座高層C室，面積約864方呎，三房連套房及工人套間隔，望海景，議價後以2048萬沽出，呎價23704元。據悉，原業主於16年9月以約1508萬購入，現轉手帳面獲利約540萬，升值約36%。
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