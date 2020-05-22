特色賞景天台 晉名峰高曠大廳盡展空間

火炭半山豪宅交投一向不多，今次介紹區內指標晉名峰，提供不同戶型，其中市場現放售其中一個上複式單位，實用面積1385方呎，甫入單位，即感受到特大居住空間，加上屋主充分利用高樓底的優勢，在廳房都訂造置頂家具，另有1184方呎天台，眺望火炭一帶市景。



晉名峰坐落於火炭半山地段，背靠九肚山興建，附近屋苑亦以低密度住宅為主，出入可以自行駕車或，或有專線小巴前往港鐵火炭站及沙田第一城。屋苑的住客會所佔地約3萬方呎，備有多項設施，包括泳池、健身室及宴會廳等。



項目5座分層大廈設於後排，而低座特色單位則位於前排，主要供應2房至4房間隔，使大部份單位的景觀無阻，其有424個單位，包括16個特色單位。今次帶大家參觀的其中一間大宅，屬雙號屋，乃是頂層連天台的複式單位，設有3個車位。



甫入複式單位，單位實用面積1385方呎，寬敞大廳以白色為主調，天花橫樑分隔客飯兩廳，兩廳樓底特高，其中客廳有偌大清玻璃透引光入室，使室內空間感更強烈，廳內置有曲尺形沙發，後面訂造的高身書櫃增添文藝氣息。另一方面，屋內亦滲透着不少中式元素，如兩廳牆身都掛有藝術品，飯廳牆上有獨特掛畫，以唐裝上衣為題，凸顯大方得體。



屋內採4房2套間隔，主人套房空間感同樣十足，雙人牀有條件做到三邊下牀，房內有落地大玻璃，外望火炭工業區及住宅區，景觀開揚。另一間套房則為書房用途，利高樓底的優勢，建有不少收納空間，外望屋苑園藝景致，心情亦感到舒坦。



單位外連天台，面積接近1200方呎，屋主在此擺放大量綠色植物及戶外家具，多角度欣賞區內景色。