London City Island入場價483萬

英國物業一直備受買家追捧，尤其是位於首都倫敦的物業，現時新盤London City Island將來港發售，入場價為51萬英鎊（約483萬港元）。



現時新盤London City Island將來港推售，並由FMI至匯投資協助銷售，項目提供一至四房單位，另設聯排別墅，單位間隔多元，迎合市場上各路客源所需，同時贈送全屋家具及律師費。



鄰近倫敦金融中心



該盤位於泰晤士河與利河的交匯處，三面環水，單位居高臨下，景觀開揚，可飽覽倫敦金融中心Canary Wharf景觀。項目佔地逾53萬方呎，屬區內大型綜合項目，提供包括1700套住宅、寫字樓、商店及餐廳，並有倫敦「曼克頓」美譽，同時榮獲倫敦Best New Place to Live大獎。



樓盤對外交通便捷，步行2分鐘即到達Canning Town Station，享DLR、Jubilee Line、Crossrail三線匯聚，4分鐘即到達Canary Wharf、11分鐘可到London Bridge、13分鐘到達Bond Street，方便住客往返倫敦各區購物及工作。



Wardian售價730萬起



此外，同由FMI至匯投資協助銷售，另一倫敦新盤Wardian亦來港發售。該項目由Ecoworld and Ballymore合作發展，單位面積介乎388至1623方呎，間隔多元化，備有開放式、一房至三房戶型，售價由77萬英鎊起（約730萬港元）。該項目同樣贈送全屋家具及律師費，預計將於今年第三季落成。FMI將於本周六及日，於銅鑼灣柏寧酒店設有展銷會。



