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貝沙灣三房3670萬易手

2020-05-27 列印
　　豪宅紛錄成交，中原區域聯席董事黃燕源稱，薄扶林貝沙灣4期2座低層A室，面積1283方呎，三房連套房及工人套房間隔，望海景，以3670萬連車位易手，呎價28605元。

　　原業主於10年以2330萬購入，帳面獲利1340萬，升值58%。

　　代理指，大埔白石角溋玥‧天賦海灣錄二手成交，單位為16座高層B室，面積1545方呎，四房連儲物室間隔，以2100萬易手，呎價13592元。據悉，原業主於12年以約1900萬連車位入市，現易手帳面獲利約200萬。

　　世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角雲景台高層G室，面積1065方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2550萬承接，呎價23944元，屬市價水平。
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