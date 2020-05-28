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屋苑連錄減價成交

2020-05-28 列印
　　二手再錄用家減價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城9座低層G室，面積327方呎，兩房間隔，望園景，以554萬沽出，呎價16942元。據悉，原業主於11年8月以227萬購入，帳面獲利327萬離場，升值1.4倍。

　　香港置業高級聯席董事楊錦河表示，啟德嘉匯2座中高層A室，面積509方呎，望市景，2房間隔，減價後以1060萬成交，呎價20825元。據了解，買家為首置客。

嘉匯減價1060萬沽

　　中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城領峯6座低層RB室，面積813方呎，採3房連套房間隔，以約994萬成交，呎價12226元，原業主於15年5月以743萬買入，現沽貨帳面獲利251萬離場，升值34%。
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