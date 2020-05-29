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藍灣半島每呎40.5元租出

2020-05-29 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島1座中層G室，面積457方呎，兩房間隔，向東南，望內園景及池景，以1.85萬租出，呎租40.5元，原業主於01年8月以305.4萬買入單位，租金回報7.3厘。

麗港城2.05萬承租

　　利嘉閣首席聯席董事萬達人表示，藍田麗港城28座中層E室，面積約687方呎，採3房連套房間隔，望山景，原先叫租2.2萬，經議價後減價1500元，以2.05萬租出，呎租約29.8元，據悉，業主於04年3月以約263萬購入，現租出可享租金回報率逾9厘。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，旺角利奧坊．凱岸2座低層L室，面積193方呎，屬開放式間隔，望樓景，月租1.05萬，呎租約54.4元。據悉，業主於18年6月斥資約496.32萬購入，回報率逾2.5厘。
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