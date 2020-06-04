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譽都1.45萬租出

2020-06-04 列印
　　二手紛錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣譽都高層C室，面積約為298方呎，屬1房間隔，望山景，月租1.45萬，呎租48.6元，業主於11年6月以約575萬一手購入，租金回報約3厘水平。

曼克頓山每呎39.2元承租

　　香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角曼克頓山5座低層戶，面積607方呎，屬兩房間隔，另連95方呎平台，原先叫租2.45萬，目前減價至2.38萬租出，呎租39.2元，據悉，新租客為家庭客，業主於07年4月以約478.6萬購入，現享回報約6厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門寶怡花園2座低層A室，面積480方呎，兩房間隔，獲區內短租客垂青，以1.2萬租出，呎租25元。
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