美孚一房625萬易手
香港置業首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣喜漾1座極高層E室，面積397方呎，一房間隔，望山景，議價後以670萬沽出，呎價16877元，據了解，買家為夫婦。原業主於15年8月以約604.2萬購入，是次轉售帳面賺約65.8萬，升值約10.9%。
中原副分區營業經理徐家倫表示，粉嶺囍逸2座低層F室，面積297方呎，一房間隔，以465萬易手，呎價15657元。原業主於16年6月以342.18萬一手購入，帳面獲利122.82萬，升值36%。
利嘉閣首席聯席董事姚頌溏表示，深井浪翠園10座高層E室，面積632方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫價800萬，議價後減價15萬，獲上車客以785萬承接，呎價12421元。
據悉，原業主於12年3月以約419.8萬購入，現轉手帳面獲利約365.2萬，升值約87%。
錦龍苑呎價1.05萬沽
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦龍苑龍欣閣低層2室，面積645方呎，三房間隔，望內園景，原叫價780萬（已補地價），累減至680萬（自由市場價）沽出，呎價10543元。
據了解，原業主於12年5月以326萬（已補地價）購入，持貨8年至今轉售，帳面獲利354萬離場，升值約1倍。