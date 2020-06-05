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上水中心高層呎租28.8元

2020-06-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級聯席董事黃靜顏稱，上水中心1座高層C室，面積330方呎，兩房間隔，以9500元獲承租，呎租28.8元。據悉，業主於10年8月以約198萬購入，現租出享租金回報率約5.8厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座中層A室，面積729方呎，三房連套房加工人房間隔，望海景，獲租客以2.55萬租入，呎租35元。據了解，業主於09年10月以686.8萬購入，租金回報約4.5厘。

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，奧運站瓏璽6B座高層B室，面積666方呎，兩房連套房間隔，議價後以3萬租出，呎租45元，新租客為家庭客。業主於11年7月以約1353萬購入，租金回報2.7厘。
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