高層相連大戶 海逸豪園方正廳堂寬廣透亮

紅磡大屋苑海逸豪園，單位除了標準戶型外，亦因為間隔靈活性高，有些業主更索性購入2伙相鄰單位後，再打通成大戶。是次為大家介紹其中一個相連單位，實用面積1082方呎，4房1套房設計，廳堂空間特大，以落地玻璃大窗引景入室，外望開揚市景。



海逸豪園分5期落成，共有25座組成，有約4740個單位，標準戶涵蓋1房至3房單位，自設住客會所及購物商場，另外附近的黃埔花園也有各色各樣的商場及商店，日常生活及消閒娛樂都包羅萬有。出入方面，屋苑主要有巴士及小巴途經，步行至港鐵黃埔站則約10分鐘內。



設4房1套



今次走訪的單位位於7座高層的相連戶，樓齡約19年，由2個實用面積約541方呎的2房戶打通而成，實用面積共1082方呎，入屋後，大廳由長方形變成正方形間隔，面積寬敞，戶主特意在廳堂鋪上兩款不同物料的地板，使客、飯兩廳的位置更明顯，流線型鋪砌更令視覺上更舒服。



現場所見，客廳範圍最大，木地板配以白色牆身佈置，簡單舒適，廳內沙發及電視櫃之間有大量走動位置，擺放茶几絕對綽綽有餘，天花中央以數盞射燈作照明，集中廳內的光線，旁邊一列落地玻璃窗亦透進大量陽光入屋，光猛明亮，單位位處高層，越過商場並外望紅磡邨一帶環境，另一面眺望小量海景，遠處為土瓜灣。



單位設有4房1套間隔，主人套房由2個房間打通，房內大牀擁有不少下牀空間，一側置有入牆衣櫃，另一邊則有大櫃及書桌，是戶主的工作間，其餘2間睡房間隔工整，擺放寢具都不成問題。至於另一個房間屬多用途房，由單位內其中一個廚房改成，提供不少收納空間。