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YORK PLACE一房月租2.2萬

2020-06-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原市務經理司徒榮華表示，灣仔YORK PLACE中層C室，面積408方呎，一房間隔，景觀開揚，以2.2萬租出，呎租54元。原業主於09年5月以702萬購入，租金回報3.8厘。

　　世紀21（杏花邨）區域經理鄭智鐘錶示，柴灣杏花邨28座中層6室，面積619方呎，三房間隔，以月租2.3萬租出，呎租37.2元。據了解，業主於04年以246.8萬購入，可享租金回報率11.2厘。

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀港灣豪庭9座頂層單位，面積369方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以1.6萬租出，呎租43.4元，據悉，新租客為夫婦。業主於14年8月以約475萬購入，現享回報約4厘。
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