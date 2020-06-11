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碧海藍天1.82萬租出

2020-06-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣碧海藍天2座中層C室，面積496方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以1.82萬租出，呎租36.7元，據悉，新租客為家庭客，原業主於08年9月以約321.2萬購入，現享回報約6.8厘。

　　美聯助理區域經理周永業表示，筲箕灣香島2座高層D室，面積約991方呎，為3房連套房間隔，議價後以月租3.9萬租出，呎租為39.4元。

香島每呎39.4元承租

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層G室，面積493方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以2.05萬租入，呎租約41.6元，據了解，業主於16年以623萬購入，按買入價計算，租金回報約3.9厘。

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