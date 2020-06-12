逸濤灣三房月租3.75萬

馬會正籌備每季度完結時的馬壇盛事「香港賽馬會冠軍人馬獎頒發典禮」，今個馬季因應疫情及須補賽致煞科賽延於七月十五日在谷中上演，故安排亦有別於以往。以往頒獎禮會於煞科日前的星期五晚舉行，今季就暫定於煞科戰的翌日即七月十六日晚上舉行。另外，頒獎禮的地點則由以往假座灣仔某酒店，而轉往尖沙咀的另一高級酒店的宴會廳進行。 訂好頒獎日子後，馬會另有其他細節正待研究，例如當晚頒獎程序，以及應否增加或減少獎項數目等。至於出席人數，馬會須等待目前的限聚令在下周四結束後，政策會有何措施才作定案。 馬場浮世繪

2020-06-12