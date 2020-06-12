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逸濤灣三房月租3.75萬

2020-06-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河逸濤灣4座中高層D室，面積863方呎，3房連套房及儲物房間隔，望避風塘海景，獲外區租客垂青，以月租3.75萬承租，呎租43.4元。業主於03年12月以約581萬一手購入，租金回報7.7厘水平。

　　香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站君滙港5座中層D室，面積478方呎，兩房間隔，望海景，原叫租2.1萬，議價後輕微減租700元，以2.03萬租出，呎租42.5元，據悉，新租客為夫婦。業主於15年以750萬購入，現享回報3.2厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，面積323方呎，一房間隔，望內園及少海景，獲租客以1.6萬租入，呎租49.5元。據了解，業主於10年4月以275萬購入，按買入價計算，租金回報約7厘。
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