連877呎花園 京士柏山寬廣廳堂亮麗典雅

何文田京士柏山，全屋苑僅設128伙。以下介紹的雙號洋房，實用面積2333方呎，4房2套間隔，並設有特大花園及天台。全屋以白色主調，配以多件木製傢俬，營造古雅大方的氣派，至於天台則可外望翠綠樹景及附近洋房景觀，清幽愜意。



何文田為九龍豪宅地段之一，當中京士柏山由7座分層住宅大廈，以及42座洋房組成，提供128伙。屋苑位處山丘，環境清靜，加上保安森嚴，是不少富豪及名人聚居之地。屋苑自設住客會所，提供室內游泳池、健身室、迷你酒吧等設施。交通方面，駕車前往尖沙咀及紅磡海底隧道僅需數分鐘，附近亦有多條巴士及小巴路線往返各區，十分方便。



是次推介的雙號屋放盤，實用面積2333方呎，全屋以典型裝潢佈置，白色牆身附有簡單的歐式花線，木地板鋪砌方法亦具層次感，室內的落地玻璃窗為室內引進自然光線，整體光猛舒適。地下大廳寬敞好用，中央放置了一張白色L形沙發，綴以大型吊燈，再配合牆上多幅掛畫，盡顯華麗氣派。客廳連接偌大花園，其面積達877方呎，放置多件戶外傢俬及盆栽，打造專屬的戶外空間，是與親朋好友相聚的好地方。



飯廳及廚房位於1樓，全廳的木地板已打蠟，廳區置有圓形餐桌，可容納多人聚餐。廚房空間同樣好用，設有多組廚櫃及嵌入式家電，方便住戶下廚。



放盤設4房2套間隔，當中主人套房位於2樓，寢區特設1張四柱大牀，並設有專屬衣帽間，衣服收納井井有條，套廁設備保養不俗，設雙洗手盆及浴缸，整體而言，套房佈置簡約中不失貴氣。拾級而上至約400方呎的天台，可外望樹景及屋苑內園。



