  • 2020年6月18日 星期四
  • 29º
  • 79%
熱門： 國安法全民派1萬G7三文魚修例風波

日報新聞 > 地產

﻿宇晴軒三房月租2.2萬

2020-06-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒1座高層A室，面積554方呎，三房間隔，望開揚景，原叫租2.4萬，議價後減價2000元，以2.2萬租出，呎租39.7元。據悉，新租客為家庭客，業主於15年以838萬購入，現享回報約3.2厘。

　　美聯助理區域經理周永業表示，西灣河逸瑆低層C室，面積286方呎，獲韓籍外區年輕客，以1.25萬承租，呎租43.7元。業主於19年2月以約539萬購入，以目前租金計算，租金回報約2.8厘。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門景峰花園2座低層G室，面積400方呎，兩房間隔，議價後減租500元，以1.2萬租出，呎租30元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd