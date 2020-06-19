嘉亨灣兩房月租2.2萬

中原分行經理黃志輝表示，荃灣麗城花園2期3座中層G室，面積572方呎，三房間隔，以1.55萬租出，呎租27.1元，租客為家庭客。業主於15年2月以510萬購入，租金回報率3.7厘。
中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨38座高層1室，面積649方呎，三房間隔，望海景，附有新淨裝修，以2.5萬租出，呎租38.5元。
政府將向合資格永久居民派發一萬元，各行業部署大優惠，吸引市民消費。飲食業響頭炮，在市民最快下月初收錢後，多間大飲食集團逾千間食肆七月十五日起晚市提供七折，八月則有八折，不設最低消費。部份餐廳亦推出七折...
2020-06-19
白宮前任國家安全顧問博爾頓在即將出版的新書中揭露，總統特朗普去年與中國國家主席習近平進行高峰會時，要求中國向美國購買多些農產品，協助他在二○二○年大選年提高連任的希望。中國外交部強調，中方無意干涉美國...
2020-06-19
上周在美國亞特蘭大開槍殺死黑人布魯克斯的警員羅爾夫（Garrett Rolfe），周三被正式落案控以十一項罪名，包括謀殺，最重可被判死刑。事發時也在場的另一名警員布羅斯南（Devin Brosnan）...
2020-06-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價成交個案，美聯首席聯席區域經理陳鋒表示，元朗PARK YOHO Venezia第5B座低層C室，面積418方呎，一房間隔，望內園池景，原叫價600萬，議價後以59...
2020-06-19
美國就業情況較市場預期遜色，加上投資者擔憂第二波疫情爆發，美股周四早段受壓。杜指曾跌271點，見25848點或1.04%。本港時間11時多，美股表現較反覆。杜指跌幅顯著收窄；標普指數和納斯達克指數更分...
2020-06-19
熱刺 vs 曼聯 星期五8 今晚深夜3:15 now621、4K 611台直播 英超復賽後第一個整輪焦點，就是今晚熱刺主場對曼聯。主隊領隊摩連奴首循環倒戈造訪奧脫福已吃悶棍，加上紅魔又有新中...
2020-06-19
過去兩星期介紹到，「凝血因子」及新藥物「雙特異性單株抗體」，有效減少血友病患者關節肌肉出血及疼痛。80至90後的患者，只要定期注射藥物，已經可以過着跟正常人無異的生活。可是，不少患者，仍期待他朝可以病...
2020-06-19
一代性感女神朱茵自2012年下嫁黃貫中（Paul），並於同年誕下女兒「叉燒包」黃鶯後，她便淡出幕前專心相夫教女。至囡囡日漸長大，近年朱茵才復出主力北上發展，前年更罕有地一家三口齊上內地真人騷《想想辦法...
2020-06-19
政府向每一位合資格的永久居民派發一萬元，錢最快於七月八日之後落入市民手中，估計總共有七百億元的公帑回饋公眾，但這筆龐大的金錢，能否最終投入消費市場，達到政府原先設想的刺激本地經濟的目標，還看各行各業能否吸引市民開心消費。飲食業昨天打響頭炮，宣佈在七月和八月推出飲食大折扣，反映業界眾志成城，搶飲頭啖湯，其他行業不要執輸，應及早推出大優惠，合力營造開心消費的大氛圍。 飲食業是去年社會行動和今年新冠疫情的重災行業，業界今次反應迅速，聯合起來行動，吸引市民在政府派錢後「食餐好」，期望吸納港府向人人派出的一萬元，以收復過去逾一年來的生意損失。如果成功，既有助維持員工人手，也遏止業界高...
2020-06-19
受新冠肺炎疫情影響，自今年二月下旬便暫停所有賽馬的韓國，將由今日開始恢復跑馬。由今日起至周日一連三天，韓國首爾、釜山和濟洲的三個馬場，將合共舉行四十九場賽事。然而，根據韓國賽馬會新聞公布，復賽主要是因為停止賽事將近四個月以來，對業內人士生計有莫大影響，需要作出協助。 不過，馬場及場外投注站將不予開放，意味即只是舉行賽事，不設任何投注。另一方面，賽馬風氣熾熱的島國毛里裘斯，亦在本周六舉行今年馬季開鑼戰，較原定日期延遲三個月，不過以閉門形式進行。 馬場浮世繪
2020-06-19