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嘉亨灣兩房月租2.2萬

2020-06-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣2座極高層F室，面積501方呎，兩房間隔，向東南，望部份避風塘景，獲外區租客垂青，以月租2.2萬承租，呎租43.9元。業主於10年9月以770萬一手購入，若以目前租金計算，租金回報約3.4厘。

　　中原分行經理黃志輝表示，荃灣麗城花園2期3座中層G室，面積572方呎，三房間隔，以1.55萬租出，呎租27.1元，租客為家庭客。業主於15年2月以510萬購入，租金回報率3.7厘。

　　中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨38座高層1室，面積649方呎，三房間隔，望海景，附有新淨裝修，以2.5萬租出，呎租38.5元。
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