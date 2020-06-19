眺鋼線灣海景 貝沙灣對比色彩瑰麗雅廳

薄扶林豪宅貝沙灣，多年來吸引不少富豪名人聚居，該屋苑其中有兩期項目提供洋房，今次帶大家參觀其一所洋房放盤，實用面積達3601方呎，5房4套設計，巨廳以黑白兩色主調分隔廳區，同層外連近500方呎花園，前臨鋼線灣海景，視野無阻。



貝沙灣由盈大地產發展，樓齡介乎約12至16年，提供逾2700個單位，包括分層單位及洋房，是薄扶林豪宅屋苑之一。屋苑設有大型住客會所，附近亦有數碼港商場及海濱公園，消閒休憩配套相當充裕。出入方面，有巴士及小巴途經屋苑，直達銅鑼灣及旺角等地方，屋苑在平日時段亦有穿梭巴士服務，往來屋苑及上環。



以下介紹的放盤，屬於貝沙灣第5期，該期數提供29間洋房，位置鄰近屋苑第4及6期。洋房為單號獨立屋，實用面積3601方呎，樓高3層，地下玄關空間闊落，一側置有入牆鞋櫃，另有入口通往車庫。



沿著樓梯而上，便是1樓的大廳及廚房，廳內佈置豪華瑰麗，客廳特別以黑色為主調，與周圍素白環境形成強烈對比，亦可做到兩廳分明的效果。飯廳放置木系餐桌椅，其中長方形飯枱枱面以實木作材料，木紋紋理粗獷，天花則配有特色吊燈，凸顯廳內氣派。大廳外連花園，面積491方呎，以玻璃幕牆分隔，提高廳內通透度。



上到2樓，該層為3間套房及書房，書房原則為家庭廳，全室的地板及家具統一以深色木系裝潢，最特別之處就是以木系條子打造尖頂天花，令樓底看起來更高，古色古香。房間間隔四四正正，各有不同主題，其中一個房間設計用上日式和風，一側的貯物櫃以淺木及和紙裝飾，簡約自然。



主人套房設於3樓全層，寢區擺放雙人大牀的位置綽綽有餘，還有不少下牀空間，相連露台亦可欣賞無垠海景。