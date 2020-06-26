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昇悅居三房月租2.5萬

2020-06-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居1座低層F室，面積609方呎，三房間隔，望內園景，以2.5萬租出，呎租41元。

  據悉，業主於11年2月以576萬購入，是次成功租出單位，可享5.2厘租金回報。

　　美聯首席高級營業經理梁子軒表示，筲箕灣莊士軒低層A室單位，面積353方呎，兩房間隔，獲同區住客垂青，原叫租約1.55萬，議價後以月租1.48萬承接，呎租41.9元。業主於10年以約239萬購入，租金回報約7.4厘。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門海典軒1座高層B室，面積485方呎，兩房間隔，以1.35萬租出，呎租27.8元，據悉。租客為外區客。

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