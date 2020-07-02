第一城三房720萬沽
中原高級分行經理王家駒表示，粉嶺綠悠軒3座低層C室，面積612方呎，三房連套房間隔，以673.8萬易手，呎價11010元。原業主於04年以169萬購入，帳面獲利504.8萬，升值近3倍。
香港置業首席聯席董事謝寶湘表示，長沙灣泓景臺1座中高層H室，面積506方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價980萬，議價後以910萬沽出，呎價17984元，買家為家庭客。原業主於10年5月以373萬元購入，是次轉售帳面賺537萬，升值1.44倍。
利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨11座頂層連天台戶，面積516方呎，三房間隔，望山景，原叫價980萬，累減至925萬沽出，呎價17926元。據悉，原業主於08年2月以380萬購入，現轉手帳面獲利545萬，升值逾1.4倍。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角百福花園景福閣低層C室，面積543方呎，兩房間隔，望樓景，原叫價800萬，減價32萬，以768萬沽出，呎價14144元，屬市價水平。據了解，原業主於11年以370萬購入，帳面獲利398萬。
百福花園呎價1.41萬
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天富苑L座高層2室，面積650方呎，三房間隔，以498萬（居二價）易手，呎價7662元，屬市價水平。