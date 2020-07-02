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屋苑錄用家議價承接

2020-07-02 列印
■沙田第一城三房議價720萬成交，呎價14876元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城18座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以720萬成交，呎價14876元，屬市價水平，買家為同區換樓客。

第一城三房720萬沽

　　中原高級分行經理王家駒表示，粉嶺綠悠軒3座低層C室，面積612方呎，三房連套房間隔，以673.8萬易手，呎價11010元。原業主於04年以169萬購入，帳面獲利504.8萬，升值近3倍。

　　香港置業首席聯席董事謝寶湘表示，長沙灣泓景臺1座中高層H室，面積506方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價980萬，議價後以910萬沽出，呎價17984元，買家為家庭客。原業主於10年5月以373萬元購入，是次轉售帳面賺537萬，升值1.44倍。

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨11座頂層連天台戶，面積516方呎，三房間隔，望山景，原叫價980萬，累減至925萬沽出，呎價17926元。據悉，原業主於08年2月以380萬購入，現轉手帳面獲利545萬，升值逾1.4倍。

　　世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角百福花園景福閣低層C室，面積543方呎，兩房間隔，望樓景，原叫價800萬，減價32萬，以768萬沽出，呎價14144元，屬市價水平。據了解，原業主於11年以370萬購入，帳面獲利398萬。

百福花園呎價1.41萬

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天富苑L座高層2室，面積650方呎，三房間隔，以498萬（居二價）易手，呎價7662元，屬市價水平。

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