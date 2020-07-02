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修頓花園1.8萬租出

2020-07-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理李志豪表示，灣仔修頓花園高層10室，面積423方呎，1房間隔，望山景，獲業主以1.8萬承租，呎租43元。據悉，租客為外籍人士，業主於09年4月以317萬購入，租金回報6.8厘。

錦華花園每呎31.6元承租

　　美聯高級營業經理葉桂源表示，屯門錦華花園A座中層2室，面積348方呎，屬兩房間隔，望開揚景，原先叫租1.28萬，議價後以1.1萬租出，呎租31.6元，業主於11年以約212萬購入，現享租金回報約6.2厘。

　　美聯物區域聯席董事盧麗嘉表示，南昌站匯璽II第3A座高層B室，面積1320方呎，屬4房間隔，望海景，獲家庭客承租，月租5萬，呎租約37.9元。業主於17年斥資約3483.28萬購入，租金回報率約1.7厘。
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