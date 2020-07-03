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泓景臺兩房月租1.73萬

2020-07-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理邱家仁表示，長沙灣泓景臺2座中低層A室，面積464方呎，兩房間隔，望內園景，原叫租1.8萬，議價後減價700元，以1.73萬獲承租，呎租37.3元。據悉，業主於13年6月以約578萬購入，租金回報率約3.6厘。

　　Q房網港營業經理陳諺東表示，大坑中華大廈的中層B室，面積513方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲租客以1.95萬租入，呎租約38元，據了解，業主於88年1月以380萬購入上址，按買入價計算，租金回報約6.2厘。

　　世紀21卓建董事李建華表示，佐敦匯萃中層C室，面積222方呎，開放式間隔，以月租1.15萬承租，呎租51.8元。據了解，業主於15年以608萬購入，租金回報2.3厘。
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