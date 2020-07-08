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柏匯開放戶月租1.17萬

2020-07-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河柏匯中層C室，面積209方呎，開放式間隔，望開揚市景，獲租客以1.17萬租入，呎租56元。據了解，業主於15年9月以465.25萬購入，按買入價計算，租金回報約3厘。據悉，租客為外區客。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門大興花園2期9座高層F室，面積447方呎，兩房間隔，租客為同屋苑客，以1.28萬「即睇即租」，呎租28.6元。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，大角咀奧城．西岸低層C室，面積262方呎，一房間隔，向南望樓景，吸引從事金融業人士承租，月租1.45萬，呎租約55.3元。據了解，業主於13年斥452.2萬購入，租金回報率逾3.8厘。
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