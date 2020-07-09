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屋苑紛錄市價成交

2020-07-09 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨八期百老滙街124號中層D單位，面積674方呎，望內園景，吸引用家斥資897萬承接，呎價13309元，原業主於11年斥資518萬購入，是次轉手帳面獲利379萬，升值約73%。

都會駅三房1070萬易手

　　中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳都會駅3座高層F室，面積679方呎，採3房連套房間隔，另設儲物房，望內園景，以1070萬易手，呎價15758元，原業主於13年以678萬購入，現沽貨帳面獲利392萬元離場，升值58%。

　　世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，北角港運城2座高層C室，面積620方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以約1280萬承接，呎價20645元，屬市價水平。據了解，原業主於16年以900萬購入作自住，帳面獲利380萬離場，升值42.2%。
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