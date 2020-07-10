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凱帆軒中層月租1.75萬

2020-07-10 列印
　　香港置業分行首席高級營業經理翁嘉慧表示，西九龍凱帆軒1座中層F室，兩房間隔，向西北望開揚景，面積450方呎，業主以約1.9萬放租一個月，即吸引外區客，議價後減價1500元，以1.75萬租出，呎租約38.9元。新租客為單身客，心儀單位享單邊開揚景，而且附設企理裝修，故睇樓三次後決定承租。業主於2003年7月以約173.6萬購入上址，料租金回報約12.1厘。

　　中原分行資深分區營業經理劉月華表示，屯門疊茵庭1座高層H室，面積376方呎，業主於上月底將單位以1.25萬放租，迅速獲租客洽租，議價後以1.15萬租出，呎租30.6元，新租客屬意上址鄰近西鐵站。業主於2014年以300萬元購入，租金回報約4.6厘。
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