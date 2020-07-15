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屋苑錄用家市價承接

2020-07-15 列印
■樓市氣氛轉差，二手仍錄用家市價承接個案。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原資深分區營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城海星閣高層C室，面積662方呎，三房間隔，望園景，議價後以1390萬易手，呎價20997元。原業主於10年11月以694.5萬購入，帳面獲利695.5萬，升值約1倍。

太古城三房1390萬沽

　　美聯高級營業經理姚子峯表示，粉嶺綠悠軒1座高層H室，面積452方呎，兩房間隔，望內園池景，議價後以585萬易手，呎價12942元，據悉，買家為區內上車客。原業主於99年4月以193.1萬購入，是次轉手帳面獲利391.9萬，升值逾2倍。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀亮賢居中層G室，面積503方呎，兩房間隔，望市景，原叫價880萬，議價後以852萬易手，呎價16938元。據了解，買家為首置客，原業主於11年以510萬購入，是次轉售帳面賺342萬，升值67%。

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌康蕙花園1座高層E室，面積524方呎，三房間隔，望海景，減至1000萬沽，呎價19084元。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門居屋美樂花園6座低層D室，面積695方呎，三房間隔，以660萬（自由市場價）易手，呎價9496元，據悉，買家為區內首置客。

聽濤雅苑呎價1.31萬

　　世紀21奇豐區域經理胡佩碧表示，馬鞍山聽濤雅苑2座中層B室，面積788方呎，三房間隔，望園景，原叫價1250萬，減至1038萬沽出，呎價13173元。據了解，原業主於16年5月以740萬購入，帳面獲利298萬離場，升值40%。
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