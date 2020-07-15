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香島大廈兩房月租1.25萬

2020-07-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理吳子宇表示，香港仔香島大廈高層2室，面積307方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以1.25萬租入，呎租40.7元。據悉，租客為本區客。

　　祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座中層C室，面積551方呎，三房間隔，以1.28萬租出，呎租23.2元，據了解，租客為同屋苑住客。

　　世紀21集團發展商項目部（二部）營業董事林國輝表示，啟德嘉匯9座高層E室，面積632方呎，三房間隔，以2.6萬租出，呎租41.1元。

  據了解，業主於17年4月以1461萬購入，租金回報率2.1厘。
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