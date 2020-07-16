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藍灣半島三房月租2.25萬

2020-07-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座中層H室，面積565方呎，三房連套房間隔，望山景及少海景，獲租客以2.25萬租入，呎租39.8元。據了解，業主於00年2月以387萬購入，按買入價計算，租金回報約7厘。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島2座低層D室，面積695方呎，兩房間隔，以月租2.7萬租出，呎租38.8元。據了解，業主於17年3月以約1319.5萬一手購入，租金回報約2.5厘。

　　祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門悅湖山莊7座低層E室，面積431方呎，兩房間隔，月租9300元，呎租21.6元，租客為同屋苑住客。

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