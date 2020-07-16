藍灣半島三房月租2.25萬

西甲只餘兩輪，榜首的皇家馬德里只要今晚主場擊退維拉利爾，即可提早奪標。今季來投的鋒將夏薩特也可藉這場封王戰，以捧盃將登艦以來表現平平的不快回憶抹掉，今仗勢拼盡完成任務，讓球主客和讓一球「主勝」捧得過。（Now632台周五凌晨3:00直播） 上場作客2:1擊敗CF格蘭納達後，銀河艦隊西甲復賽以來九戰全勝，尚餘兩輪領先次席的巴塞隆拿四分，本季對賽成績又佔優，故今仗和最後一輪作客雷加利斯多取兩分，即可事隔三年再奪冠軍。他們今晚地頭奏捷便提早稱王，故周二發出公告，強調鑑於新冠肺炎疫情，就算順利奪標都不會按傳統到馬德里市內地標豐收女神廣場慶祝，亦呼籲球迷不要聚集，可見對今仗信心十足。...

2020-07-16