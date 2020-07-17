  • 2020年7月17日 星期五
  • 31º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎慈雲山口罩街市國安法

日報新聞 > 地產

囍滙一房月租2.68萬

2020-07-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理陳偉華稱，灣仔囍滙2座中層B室，面積519方呎，一房及儲物房間隔，景觀開揚，以2.68萬租出，呎租51.6元。原業主於19年以1420萬買入，租金回報2.3厘。 利嘉閣高級經理黃育華表示，紅磡環海．東岸1A座高層B室，面積352方呎，兩房間隔，望海景，原叫租1.8萬，經議價後減價2000元，以1.6萬租出，呎租45.5元。據悉，業主於15年10月以735萬購入，租金回報率2.6厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連1座低層H室，面積302方呎，一房間隔，以1.16萬租出，呎租38.4元。據悉，租客為外區客。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd