逾280萬豪裝 皓朗山莊通透廳堂典雅別致

九肚山為傳統豪宅地段，低密度豪宅林立。是次走訪單位為該屋苑其中一座豪裝靚屋，實用面積2250方呎，據悉，屋主耗資逾280萬裝潢佈置全屋，洋房採4房3套設計，賣點之一是設有可泊3車的車庫，以及逾千呎大花園。



位於馬樂徑的皓朗山莊，建於2002年，僅提供32座洋房，故人流清簡。自設住客會所，提供設施如健身室、桌球室、室外泳池等。區內住戶多以私家車代步，日常所需可駕車約5分鐘，前往駿景園或銀禧商場，或10分鐘車程前往大型商場新城市廣場，屋苑附近亦設有小巴往來港鐵沙田站，車程約10至15分鐘。



4房3套設計



大屋樓高3層，並設有可泊3車的車庫，方便戶主放置愛車。據了解，業主用了逾280萬裝潢，而且此單位可賣公司，走進洋房大廳，即被樓底高達18呎之空間感所吸引，裝潢及家具以木色及啡色為主，配上水晶吊燈，顯得金碧輝煌，廳堂牆上掛有多組藝術畫作，滲透出藝術氣息 。



飯廳方面，圓型玻璃餐桌置於玻璃趟門旁，用膳時可享綠油油景色，令進餐空間舒適放鬆，而且兩廳均設有大門，可形成對流，有助通風。廚房亦置於此層，內櫳闊落及設備齊全，可客納多人下廚，一邊設門可通往自家的逾千呎花園，花園現時鋪上地磚，更方便打理。



拾級而上，1樓為家庭廳及2間睡房，而2樓均是2房1套房，各房間面積均寬敞四正，房間貫徹一屋典雅裝潢風格，以木系作主調，寢具亦選用木製，與窗外綠林美景相應。而最高一層為天台，現時戶主在此擺放一個大型石製龜池，閒時望望烏龜走動，亦可享受被山林包圍的愜意。