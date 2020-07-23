珀麗灣兩房650萬沽
中原分行經理王梓岐表示，東堤海堤灣畔2座中層A室成交，面積573方呎，望機場海景，原叫價750萬，議價後以727萬成交，呎價12688元，買家為上車客。原業主於07年以198萬購入，帳面獲利約529萬。
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳MONTEREY第6A座中層G室，面積約288方呎，開放式間隔，望海景，原叫價610萬，減至608萬易手，呎價21111元。據了解，原業主於17年3月以414萬購入，現轉手帳面獲利194萬，升值約47%。
世紀21陽光區域經理陳世民表示，火炭穗禾苑詠茂閣中層9室，面積472方呎，兩房間隔，望山景，原叫價475萬，減價10萬，獲外區租客以465萬承接，呎價9852元。
祥益分行經理林英傑表示，屯門居屋兆麟苑E座中層6室，面積554方呎，獲區內首置客垂青，議價後以530萬（自由市場價）沽出，呎價9567元，屬市場價成交。
柏景灣呎價2.27萬
香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站柏景灣6座中低層B室，面積848方呎，三房間隔，以1930萬成交，呎價22759元，買家為首置客。原業主於99年以約586.9萬購入，是次轉售帳面賺約1343.1萬。