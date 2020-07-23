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藍灣半島每呎39.7元租出

2020-07-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座極高層E室，面積567方呎，屬3房連套房間隔，望山景及少海景，獲租客以2.25萬租入，呎租約39.7元，據了解，業主於今年5月以950萬購入，租金回報約2.8厘。

富豪花園3.05萬連車位承租

　　世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田富豪花園林景閣中層C室，面積1093方呎，原叫租3.1萬，議價後減500元，以3.05萬連車位租出，呎租27.9元。據了解，業主於15年以1010萬購入，租金回報率3.6厘。

　　香港置業首席分區董事林文奇表示，北角城市花園中層B室，面積807方呎，3房連套房間隔，望山景，議價後以3萬租出，呎租37元，據悉，新租客為換樓客，業主於92年以約313萬購入，現享回報約11厘。

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