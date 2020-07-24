  • 2020年7月24日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 新冠肺炎口罩令何栢良陳肇始半生熟魚片

日報新聞 > 地產

名城三房月租2.6萬

2020-07-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城一期1座中層NB室，面積785方呎，三房連套房及儲物房間隔，以2.6萬租出，呎租33.1元。業主於2017年以1100萬購入，可享約2.8厘租金回報。

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣碧海藍天6座高層H室，面積588方呎，三房間隔，望市景，議價後以2.5萬租出，呎租42.5元，據悉，新租客為家庭客。業主於19年5月以878萬購入，現享回報3.4厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座低層G室，面積493方呎，兩房連儲物室間隔，望泳池景，以1.9萬租出，呎租38.5元。據了解，業主於15年7月以657萬購入，按買入價計算，租金回報約3.5厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd