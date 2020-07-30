為了加強抗疫，港府由昨天起禁止食肆全日堂食，為期七天。昨日午膳時間所見，大批打工仔無室內容身之所，要在大熱天時下席地用膳，見之令人心酸。防疫保命，至為重要，當局推行更嚴厲社交距離措施，有其必要，但事前沒有考慮周詳，並無顧及打工仔的基本需要。政府和僱主應急須改善，靈活變通，盡快提供更多適宜用膳的場所。 昨天網上瘋傳多張照片，有打工仔坐在公園、街邊、樓梯間進食飯盒，烈日當空，人人滿頭大汗；亦有工會指出，有工人在沙塵滾滾的地盤用膳，甚至有清潔工人在廁所或垃圾房醫肚，網上怨聲四起，反映當局強推防疫措施，並無預計對大眾引起的不便，即使官員呼籲忍耐，也難掩市民的不滿。 建築界即時為地盤...

2020-07-30