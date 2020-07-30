美孚呎價1.26萬易手
港置高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨8期百老滙街120號中層A室，面積674方呎，為兩房改三房間隔，以850萬成交，呎價12611元，低市價約15%，買家為上車客。
中原分區經理曾紀賢表示，大埔逸瓏灣高座17座中層D室，面積887方呎，三房連套房及工人房間隔，以1000萬易手，呎價11274元，創該屋苑近兩年呎價新低。原業主於2014年以816萬購入，持貨約六年帳面獲利184萬，惟原業主為非香港永久居民，扣除釐印費及代理佣金等開支，料須蝕讓離場。
世紀21宇田高級客戶經理羅家威表示，大埔太湖花園7座中層F室，面積355方呎，一房間隔，用家以580萬承接，呎價16338元。
港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天3座低層C室，兩房間隔，面積494方呎，以848萬成交，呎價17166元，買家為首置客。
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，慈雲山匯豪山高層H室，面積439方呎，兩房間隔，以708萬易手，呎價16128元。
將廣兩房780萬沽
中原高級分區營業董事柯勇表示，「失守屋苑」之一將軍澳廣場1期2座低層E室，面積456方呎，兩房間隔，以780萬易手，呎價17105元。柯勇指，原業主於2014年9月以450萬元買入單位，持貨6年帳面獲利330萬元，單位升值73%。