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屋苑紛錄低市價成交

2020-07-30 列印
■受疫情打擊，二手市場觀望氣氛濃厚。
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　　據星島地產網報道，受疫情肆虐影響，樓市觀望氣氛籠罩，二手再錄低市價成交，當中不乏蝕讓離場，其中荔枝角美孚新邨中層單位以每方呎約1.26萬易手，低市價約15%，另外，大埔逸瓏灣3房戶亦以呎價1.12萬售出，創該屋苑近兩年呎價新低。

美孚呎價1.26萬易手

　　港置高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨8期百老滙街120號中層A室，面積674方呎，為兩房改三房間隔，以850萬成交，呎價12611元，低市價約15%，買家為上車客。

　　中原分區經理曾紀賢表示，大埔逸瓏灣高座17座中層D室，面積887方呎，三房連套房及工人房間隔，以1000萬易手，呎價11274元，創該屋苑近兩年呎價新低。原業主於2014年以816萬購入，持貨約六年帳面獲利184萬，惟原業主為非香港永久居民，扣除釐印費及代理佣金等開支，料須蝕讓離場。

　　世紀21宇田高級客戶經理羅家威表示，大埔太湖花園7座中層F室，面積355方呎，一房間隔，用家以580萬承接，呎價16338元。

　　港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天3座低層C室，兩房間隔，面積494方呎，以848萬成交，呎價17166元，買家為首置客。

　　世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，慈雲山匯豪山高層H室，面積439方呎，兩房間隔，以708萬易手，呎價16128元。

將廣兩房780萬沽

　　中原高級分區營業董事柯勇表示，「失守屋苑」之一將軍澳廣場1期2座低層E室，面積456方呎，兩房間隔，以780萬易手，呎價17105元。柯勇指，原業主於2014年9月以450萬元買入單位，持貨6年帳面獲利330萬元，單位升值73%。
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