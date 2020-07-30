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屯門時代每呎35元租出

2020-07-30 列印
　　中原分行市務經理李燕群表示，屯門時代廣場E座低層6室，面積272方呎，業主於今年3月買入單位，將兩房改為開放式，近日以月租9500元租出，呎租約35元。新租客為一名從事資訊科技行業的男士，原與父母居於九龍，疫情關係需要長時間在家工作，有見家中欠缺私人空間，難以集中精神工作，所以決定獨自搬出，睇樓後立即拍板承租，一次過繳付一年租金，收取鎖匙入住。

　　祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門兆禧苑錄「即睇即租」成交個案，該單位E座低層13室，面積338方呎，一房一廳，租客為區內客，鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，加上業主有500元議價空間，租客遂決定預繳一年租金，以月租8300元「即睇即租」，呎租24.6元。
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